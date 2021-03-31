Уфа, 31 марта 2021, 15:52 — REGNUM Учительница, которая нарисовала на лбу первоклассницы цифру «два», уволена из образовательного учреждения по собственному желанию в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Отмечается, что учитель унизила девочку, нарушила ее права и требования законодательства об образовании.
Сообщается, что в адрес руководителя отдела образования было вынесено представление, в котором прокуратура потребовала наказать виновных должностных лиц, а также принять меры для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем.
Отмечается, что учитель была уволена из образовательного учреждения по собственному желанию.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что этот инцидент произошел в школе № 5 г. Кумертау.
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