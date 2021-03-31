Варшава, , 15:38 — REGNUM Эпидемическая ситуация в Силезском воеводстве Польши стала критической. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил 31 марта во время пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

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«Для зараженных коронавирусной инфекцией, которым полагается госпитализация, в Силезском воеводстве не хватает мест в больницах. Там самая критическая обстановка в республике. С начала пандемии мы впервые сталкиваемся с такой тяжелой ситуацией. К концу текущей недели 170 пациентов с COVID-19 из этого региона будут переведены в больницы других воеводств», — сообщил министр.

Недзельский также сообщил, что к транспортировке больных будет привлечена служба санитарной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Польше был зафиксирован один из самых высоких показателей новых случаев заражения коронавирусом — 32 874 человека. Большее число новых заражений было зафиксировано лишь однажды — 24 марта. Тогда число новых зараженных COVID-19 составило 34 151.