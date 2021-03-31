Альметьевск, Татария, , 15:39 — REGNUM В детской больнице города Альметьевска произошел пожар. Информация о возгорании поступила в 14:43 (мск), сообщает 31 марта пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

К моменту прибытия пожарных на улицу Строителей из учреждения удалось вывести 44 ребенка, 12 родителей и 45 человек из числа персонала. Всех разместили в соседнем корпусе центральной районной больницы. Как оказалось, загорелся утеплитель на фасаде здания у подвала.

Ликвидировать открытое горение удалось в 14:54. Как сообщает «Татар-информ» пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

ИА REGNUM напоминает, 26 марта в Псковской городской больнице произошёл пожар в палате на четвертом этаже пульмонологического отделения. Две постовые сестры оперативно среагировали на ЧП, на своих руках эвакуировали всех пациентов отделения и применили средства пожаротушения. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания.

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