Смоленск, , 15:36 — REGNUM В Смоленской области пользователи Сети обсуждают кадры кровавой охоты «привилегированного класса». Видео на странице в соцсети выложил предприниматель Герман Стерлигов.

На опубликованных Стерлиговым кадрах, по его словам, снятых в Смоленской области, видны многочисленные трупы диких животных — лосей.

«Вот вам очередная «охота» пьяной блатной сволочи. Эти кровавые извращения порождены разрешением охоты с огнестрельным оружием. И пока охота с ружьями разрешена, все это по любому будет продолжаться», — написал Стерлигов.

Под постом появилась масса комментариев. Часть пользователей оправдывали охоту на животных, но большинство выражали возмущение.

«Это развлекаловка. Я понял бы если бы нужда была… но не в таком же количестве. Природа же не бездонная бочка».

»Не называйте это охотой! Они не охотники! Эти твари просто развлекались и скорее всего оружие у них не зарегистрированное! Настоящие охотники — это другое, они любят природу заботятся о ней, иначе охотиться не на кого будет».

»Беря в руки огнестрельное оружие, «охотник» — становится Убийцей!«

»Разве можно сожрать столько мяса? Что за маньяческое развлечение. «Герои» тоже мне».

»Абсолютные ублюдки и дегенераты. Животных все меньше и меньше, а эти отсталые мрази убивают их для развлечения».

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время в разных регионах России произошло несколько скандалов, связанных с охотой. Так, в Тверской области «охотники» на снегоходах загнали, а затем задушили беременную лосиху. В Воронежской области руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер была вынуждена объяснять журналистам информацию о якобы выдаче разрешений на отстрел лис чиновникам. В Бурятии охотинспектора обвинили в превышении полномочий после «жестокого задержания» браконьеров, за него даже вступился глава региона Алексей Цыденов. А на Кубани охотинспектор был убит при исполнении обязанностей.

Об этом: «Надо понимать: ночь, вооруженные люди» — глава Бурятии о деле инспектора

А ещё: В Воронежской области прокомментировали скандал с разрешениями на охоту

И также: В Твери предъявили обвинение подозреваемым в жестоком убийстве лосихи

По теме: На Кубани застрелен инспектор охотнадзора