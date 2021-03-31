Тбилиси, , 15:40 — REGNUM «Международные партнёры» сделали замечание министерству здравоохранения Грузии за то, что жители страны при регистрации на прививку от COVID-19 могут выбирать вакцину. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 31 марта заявила глава минздрава Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Екатерина Тикарадзе Facebook.com /mohgovge

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«Мы получили замечание от наших международных партнеров в связи с тем, что проводится выбор вакцин, — сказала Тикарадзе. — Считается, что все вакцины обладают одинаковой высокой эффективностью, наименьшим вредом и большой пользой».

По словам главы минздрава, жители стран-партнёров Грузии не имеют возможности выбирать, какой вакциной прививаться от COVID-19.

Напомним, в Грузии идёт вакцинация препаратами от компаний Pfizer и AstraZeneca. С 15 марта в стране были привиты около 6800 человек.

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