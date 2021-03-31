Ньюкасл, , 15:35 — REGNUM Австралийский боксёр Тим Цзю одержал победу над представителем Ирландии Деннисом Хоганом в бою за пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

Цзю-младший победил техническим нокаутом в пятом раунде. Команда Хогана выбросила полотенце после того, как Цзю смог провести апперкот левой.

Бой прошёл на арене Newcastle Entertainment Centre в австралийском Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс) в рамках бойцовского вечера Steel City Showdown.

После этой победы Цзю-младший получил возможность оспорить главный пояс WBO, обладателем которого является Брайан Кастаньо. Всего на счету 26-летнего спортсмена 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).

Напомним, Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю.

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