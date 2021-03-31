Ижевск, , 15:33 — REGNUM В Удмуртии направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в отношении местных жителей, а также граждан из Башкирии и Пермского края по ч.3 ст.30 ч.4,5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере») и ч.2 ст.210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что в течение нескольких месяцев 11 участников банды сбывали синтетические наркотические средства на территории трёх регионов через интернет-магазин бесконтактным способом.

Трое из обвиняемых приобретали оптовые партии запрещенных веществ, которые затем расфасовывались и закладывались в оборудованные тайники. Лично участники банды между собой не были знакомы и общались только в сети интернет.

При задержании банды с участием сотрудниками УНК МВД и УФСБ РФ по Удмуртии при силовой поддержке бойцов Росгвардии у них было изъято около 1,5 кг наркотических средств.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике был вынесен приговор в отношении 25-летнего жителя Ижевска, который, находясь в наркотическом и алкогольном опьянении, увидел галлюцинации и услышал голоса. В ходе конфликта с 61-летней матерью он нанес женщине несколько ударов ножом в область головы и грудной клетки. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

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