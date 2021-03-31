Киев, 31 марта 2021, 15:34 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) требует от правительства Украины повысить тарифы на электроэнергию. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук 31 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Корольчук отметил, что в МВФ настаивают на отъёме теневых доходов населения Украины через повышение тарифов.
Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна чувствует себя некомфортно без денег от МВФ, которые, к тому же, заложены в бюджет Украины.
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