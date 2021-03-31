Киев, , 15:34 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) требует от правительства Украины повысить тарифы на электроэнергию. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук 31 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«МВФ хочет 3 гривны за киловатт. Вместо 1,68 грн должно быть 2,5 грн за киловатт. А на начало 2022 года каждый украинец должен нести в кассу МВФ (а это тождественно бюджету Украины) — 3,2 грн за киловатт… Такую цену на электроэнергию для населения хочет МВФ», — сказано в сообщении.

Корольчук отметил, что в МВФ настаивают на отъёме теневых доходов населения Украины через повышение тарифов.

«Хотя, тут МВФ ждёт разочарование. Народ Украины просто перестанет платить за электроэнергию… Госстат будет только успевать дописывать нужные цифры к сумме долгов», — добавил он.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна чувствует себя некомфортно без денег от МВФ, которые, к тому же, заложены в бюджет Украины.

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