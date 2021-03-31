Москва, , 15:34 — REGNUM Журналист Юрий Дудь 31 марта опубликовал видео о деятельности просветительского центра «Кружок». Пользователи Сети оценили часовой ролик и оставили положительные комментарии о героях выпуска.

«У Дудя вышло, наверное, лучшее видео за всё время. Это говорю я, девочка, родившаяся в городе Оха с населением 20 тысяч человек за 10 тысяч километров от Москвы», — поделилась с подписчиками в Twitter пользователь HangoverQueen.

«Когда кажется, что Россия обречена, то тут появляется Дудь и рассказывает о таких замечательных ребятах! Спасибо», — написала Дарья Грибкова в комментариях под видео на YouTube.

«Сейчас смотрю последний выпуск дудя, и это так сильно», — поделился пользователь микрочонгук в Twitter.

«В некоторых моментах просто слёзы на глазах. Браво команде Дудя и всем причастным» — прокомментировал YouTube-пользователь GnysBoy.

«С чего начинается Родина? Ответ даёт это видео. Это ультраважный репортаж» — считает YouTube-пользователь Stas Vo.

ИА REGNUM напоминает, что «Кружок» — независимый проект, который проводит учебные программы для подростков в малонаселённых городах, деревнях и сёлах России. Преподаватели «Кружка» на безвозмездной основе делятся опытом в сфере музыки, журналистики и веб-разработки.

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