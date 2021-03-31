Минск, , 15:33 — REGNUM Работа первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) возобновлена после планового отключения. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.

«После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на энергоблоке будут продолжены регламентные работы и испытания, соответствующие программе этапа опытно-промышленной эксплуатации.

При этом уточняется, что в данный момент на БелАЭС началась подготовка к проведению комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки.

«Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указ об освобождении Белорусской АЭС (БелАЭС) от налога на прибыль, а также еще о ряде льгот для данной электростанции подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.