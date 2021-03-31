Брюссель, , 15:37 — REGNUM Правительство Бельгии обязано отменить санитарные ограничения, нарушающие фундаментальные права граждан. В противном случае через 30 дней его начнут штрафовать на €5 тыс. в день, сообщает газета Derniere heure со ссылкой на решение суда Брюсселя.

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Брюссельский суд первой инстанции постановил снять все жёсткие карантинные меры, введённые в Бельгии с 28 октября 2020 года. Он удовлетворил иск гражданской организации «Лига за права человека» против правительства, поданный 12 марта.

Истцы утверждают, что карантин, направленный против пандемии коронавируса, нарушает положения конституции. Правительство объявило о намерении оспорить решение суда и отстаивать справедливость введённых мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября прошлого года в Бельгии снова ввели жёсткий карантин и комендантский час, затем санитарные меры становились ещё строже. В стране не работают школы, рестораны, магазины товаров не первой необходимости, культурные и спортивные учреждения, обязателен масочный режим.

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