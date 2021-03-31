Липецк, , 15:28 — REGNUM Липецкая область 31 марта получила 52 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Запись на прививку производят в поликлиниках по месту жительства, на портале госуслуг и в единой диспетчерской службе.

В Липецкой области привиты 74,6 тыс. человек. Второй компонент вакцины получили 55,3 тыс. жителей региона.

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