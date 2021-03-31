Нур-Султан, 31 марта 2021, 15:28 — REGNUM Начать модернизацию тюркской цивилизации призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 марта на саммите совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Глава государства считает, что модернизацию цивилизации необходимо начать с демонстрации миру наследия исламского проповедника Ходжи Ахмеда Ясави в казахстанском Туркестане.
Токаев отметил, что именно поэтому конференция называется «Туркестан — духовная столица тюркского мира». «Туркестан — священное место для всех тюркских народов, благословенным шаныраком», — добавил президент.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в режиме видеоконференции проходит неофициальный саммит стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
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