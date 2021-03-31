Пласт, Челябинская область, , 15:27 — REGNUM В Пласте Челябинской области окончено расследование уголовного дела против жителя Екатеринбурга. Ему вменяют дачу взятки сотруднику полиции, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что 16 марта гражданин явился к сотруднику полиции и предложил 16 тыс. рублей за то, чтобы оформить ДТП, которое якобы произошло ещё в декабре. Но страж порядка отказался от денег и сообщил своему руководству.

Гражданин собирался получить страховое возмещение за ДТП, Но вместо этого пойдёт под суд. Как отмечают в СКР, уголовное дело уже направлено для рассмотрения в судебную инстанцию.