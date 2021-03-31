Самара, , 15:27 — REGNUM 197 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 55 731 случай заражения этой инфекцией. При этом в регионе была констатирована смерть 1098 пациентов с COVID-19, в том числе десять человек скончались за минувшие 24 часа: 49-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы, 76-летняя женщина страдала заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 59-летний, 68-летний, 78-летний мужчины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 60-летняя женщина страдала аутоиммунным заболеванием, 82-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, также скончались 72-летняя, 80-летняя, 82-летняя женщины с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 52 443 человека, в том числе за минувшие сутки выздоровели 194 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 30 марта в регионе выявили 198 новых носителей коронавируса.