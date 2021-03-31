Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM В Екатеринбурге объявили поиск 38-летней Зульфии Ш., пропавшей в Чкаловском районе города. Об этом сообщает поисковой отряд «Прорыв».

Пропавшая была одета в красный пуховик с капюшоном. Женщина села в такси и уехала в неизвестном направлении.

Как заявил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, перед пропажей в квартире, откуда уехала гражданка, произошла ссора. Сыщики отрабатывают связи пропавшей и выясняют, какая фирма такси оказывала услуги по перевозке женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе нашли пропавшую школьницу, которая неоднократно сбегала из дома. Мать девочки отбывает срок по делу, связанному с наркотиками.

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