Йошкар-Ола, , 15:24 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 31 марта прививки от коронавируса сделали 22 513 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

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В том числе, 16 689 жителей республики получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

До настоящего момента в регион поступило 30 792 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в трёх медицинских учреждениях республики перепрофилируют инфекционные койки, предназначенные для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией. Так, коечный фонд инфекционного профиля в регионе сократился ещё на 60 койко-мест за счёт Йошкар-Олинской городской больницы, а также Мари-Турекской и Звениговской ЦРБ. В настоящее время для пациентов с COVID-19 в республике работают 445 коек.

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