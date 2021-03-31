Москва, , 15:24 — REGNUM Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин по-прежнему является кандидатом в сборную России. Об этом 31 марта заявил журналистам первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«У нас всё по спортивному принципу. Все являются кандидатами в сборную, все игроки КХЛ и НХЛ», — сказал Ротенберг.

Он добавил, что знает Панарина со времён его игры за «Витязь». По его словам, он является великолепным хоккеистом, который показывает хорошие результаты.

В последний раз Панарин выступал за сборную России в 2017 году на чемпионате мира.

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