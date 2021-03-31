Москва, , 15:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин раскритиковал бизнес, который в погоне за прибылью забывают о необходимости заботиться о работниках. Об этом глава государства заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством России на 2021−2023 годы.

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По словам российского лидера, нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, «такой голый, дикий капитализм без заботы о людях», неприемлем, потому что в конечном итоге это ведёт к разрушению общества, государства и самого бизнеса.

«Это (сродни) аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 марта, подписано соглашение о регулировании социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на 2021−2023 годы. Подписи под документом поставили министр труда и социальной защиты Антон Котяков, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В церемонии также приняли участие президент России Владимир Путин и заместитель председателя правительства, координатор Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Татьяна Голикова.