Суэц, Египет, , 15:29 — REGNUM Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, из-за чего почти на неделю была блокирована данная важная водная магистраль, началось в Египте. Об этом 31 марта сообщает телеканал Sky News Arabia.

Как рассказал советник руководства Суэцкого канала Сейид Шейши, являющийся главным в данном расследовании, следствие должно выяснить, выполнял ли капитан судна инструкции управления канала до того, как оно село на мель.

«Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано. Отказ экипажа сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию повлечет открытие гражданского дела, что чревато конфискацией судна и его содержимого», — сказал он.

При этом Шейши уточнил, что в последнем случае данное расследование затянется на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта стало известно, что японская компания Shoei Kisen проведет расследование причин, по которым ее контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение.