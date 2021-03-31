Тбилиси, , 15:24 — REGNUM В Грузии скончалась 52-летняя женщина через две недели после прививки вакциной COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, женщина работала врачом-педиатром в клинике «Мед-капитал». Смерть наступила 29 марта.

«Возможно, она заболела, но это не связано с вакциной. Она была семейным врачом и поэтому очень хорошо знала о рисках и заболеваниях, а также о рекомендациях при вакцинации», — сказала журналистам заместитель генерального директора клиники Майя Абуладзе.

Ситуацию на брифинге прокомментировала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Она сообщила, что причина смерти устанавливается.

«Агентство регулирования находится сейчас на месте, однако, согласно первичному исследованию, на этом этапе не установлена прямая связь между прививкой и смертью. Идёт исследование», — сказала глава минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Грузии вскоре после прививки вакциной AstraZeneca стало плохо 27-летней медсестре. На следующий день она скончалась. Причина смерти ещё не установлена.

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