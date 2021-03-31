Москва, , 15:19 — REGNUM Необходимость создания вакцины от COVID-19 для животных подиктована рисками того, что животные могут не только являться переносчиками данного вируса, но и способны заболеть сами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«И Всемирная организация здравоохранения животных, и ряд ведущих экспертов-инфекционистов уже подтвердили, что подобные опасения небезосновательны.

Совершенно очевидно, что, если животное, домашнее оно или нет, способно заразиться само и передать заболевание человеку, говорить о победе над коронавирусом только за счет вакцинирования людей рано.

Если не начать вакцинировать животных, то все мероприятия по созданию вакцины для человека окажутся бесполезными и бессмысленными — мы начнем заражаться от «братьев наших меньших».

Важно и то, что, во-первых, исследования, проводимые на животных, не несут в себе таких рисков, какими характеризуются клинические испытания, проводимые на людях.

Во-вторых, по предварительным данным, российская вакцина для животных пока демонстрирует почти 100%-ную эффективность и почти полное отсутствие побочных эффектов.

И, конечно, следует иметь в виду, что вакцинирование животных позволит затормозить возможное развитие новых мутаций вируса. Без учета последнего фактора использование вакцины для человека тоже теряет смысл.

В противном случае, ученые окажутся в положении «постоянно догоняющих», стараясь модернизировать уже созданные вакцины под возможные мутации вируса. А то, что новый коронавирус уже активно мутирует, является непреложным фактом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный центр охраны здоровья животных разработал и зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных.

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