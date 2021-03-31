Сеул, , 15:22 — REGNUM 31 марта в Сеуле состоялась встреча премьер-министра Южной Кореи Чон Сэ Гюна с послами стран АСЕАН в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, во встрече приняли участие послы из десяти стран, таких как Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

В ходе встречи премьер-министр Южной Кореи выразил обеспокоенность гибелью граждан Мьянмы в ходе подавления акций протеста, а также добавил, что акты насилия против граждан должны быть немедленно прекращены.

Чон Сэ Гюн также выразил надежду на то, что страны АСЕАН поспособствуют мирному урегулированию ситуации в Мьянме, а также акцентировал внимание на том, что правительство Южной Кореи сделает все возможное для восстановления демократии в Мьянме.