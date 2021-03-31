Йошкар-Ола, , 15:18 — REGNUM В Марий Эл ещё в трёх медицинских учреждениях перепрофилируют инфекционные койки, предназначенные для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщает минздрав республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Так, коечный фонд инфекционного профиля в регионе сократился ещё на 60 койко-мест за счёт Йошкар-Олинской городской больницы, а также Мари-Турекской и Звениговской ЦРБ.

В настоящее время для пациентов с COVID-19 в республике работают 445 коек. Медведевская районная больница оказывает экстренную и неотложную хирургическую, акушерскую, неонатологическую и гинекологическую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике четвёртый день подряд выявляют по 21 новому случаю заражения коронавирусом. Общее число выявленных в регионе носителей SARS-CoV-2 с начала пандемии выросло до 12 542 человек. Всего выздоровели с начала пандемии 11 672 жителя Марий Эл. 205 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. В инфекционных стационарах республики лечение получают 160 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 303 человека, из них у 296 — пневмония.

Читайте также: Четвёртый день в Марий Эл выявляют по 21 носителю коронавируса