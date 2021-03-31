Кострома, , 15:56 — REGNUM Ремонт магистральной тепловой сети в центре Костромы затянется ещё на 10 дней. Об этом со ссылкой на комментарий заместителя главы администрации города, курирующего сферу городского хозяйства Анатолия Кошкина сообщает K1NEWS.RU.

Жизнеутверждающий плакат, размещённый рядом с местом ремонта © Наталья Диева

Работы на объекте в рамках концессионного соглашения проводит компания ТГК-2. По словам чиновника, завершить работы в срок помешали февральские морозы.

«По технологии, данные работы можно проводить при температуре не ниже минус 15 градусов. Из-за морозов рабочие не могли смонтировать полиэтиленовые муфты. Также на этом участке есть неподвижные опоры, которые нужно залить бетоном, а затем подождать, когда он выстоится. До этого момента его нельзя закапывать», — рассказал Кошкин.

Работы по замене 140 метров трубопровода рядом со зданием городской думы, мэрии и главной площадью города начались в феврале 2021 года. Сначала городская администрация сообщала о том, что капремонт планируется завершить «до середины марта». Впоследствии срок завершения работ перенесли ещё на 15 дней — до конца месяца.

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