Кострома, 31 марта 2021, 15:56 — REGNUM Ремонт магистральной тепловой сети в центре Костромы затянется ещё на 10 дней. Об этом со ссылкой на комментарий заместителя главы администрации города, курирующего сферу городского хозяйства Анатолия Кошкина сообщает K1NEWS.RU.
Работы на объекте в рамках концессионного соглашения проводит компания ТГК-2. По словам чиновника, завершить работы в срок помешали февральские морозы.
Работы по замене 140 метров трубопровода рядом со зданием городской думы, мэрии и главной площадью города начались в феврале 2021 года. Сначала городская администрация сообщала о том, что капремонт планируется завершить «до середины марта». Впоследствии срок завершения работ перенесли ещё на 15 дней — до конца месяца.
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