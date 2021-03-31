Кострома, 31 марта, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Ремонт магистральной тепловой сети в центре Костромы затянется ещё на 10 дней. Об этом со ссылкой на комментарий заместителя главы администрации города, курирующего сферу городского хозяйства Анатолия Кошкина сообщает K1NEWS.RU.

Наталья Диева Жизнеутверждающий плакат, размещённый рядом с местом ремонта

Работы на объекте в рамках концессионного соглашения проводит компания ТГК-2. По словам чиновника, завершить работы в срок помешали февральские морозы.

«По технологии, данные работы можно проводить при температуре не ниже минус 15 градусов. Из-за морозов рабочие не могли смонтировать полиэтиленовые муфты. Также на этом участке есть неподвижные опоры, которые нужно залить бетоном, а затем подождать, когда он выстоится. До этого момента его нельзя закапывать», — рассказал Кошкин.

Работы по замене 140 метров трубопровода рядом со зданием городской думы, мэрии и главной площадью города начались в феврале 2021 года. Сначала городская администрация сообщала о том, что капремонт планируется завершить «до середины марта». Впоследствии срок завершения работ перенесли ещё на 15 дней — до конца месяца.