Севастополь, , 15:16 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Севастополя будет действовать до 30 апреля. Решение продлить его принято 31 марта на оперативном штабе под председательством губернатора Михаила Развожаева, сообщили в пресс-службе правительства города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«До 30 апреля продлевается запрет на проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных подобных заведениях, запрет на проведение публичных культурно-массовых мероприятий, в том числе в зданиях и сооружениях, за исключением отдельно установленных случаев. Масочный режим и социальное дистанцирование сохраняется в торговых центрах и общественном транспорте», — сказал глава города.

Также с 1 апреля, решением правительства города, с 1 апреля работающие граждане старше 65 лет не смогут удаленно оформить листок нетрудоспособности по причине самоизоляции на период карантина. Получить больничный они смогут в случае заболевания. В то же время работодателям сотрудников старшего возраста рекомендуется перевести на дистанционную работу. Глава Севастополя также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе.

На 31 марта в Севастополе новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 228 человек, 44 случая за последние сутки. В настоящий момент выздоровели 12 210 человек, 562 умерло.