31 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Ярослав Чингаев, , 19:18 — REGNUM После распада СССР заводам, фабрикам, комбинатам Москвы пришлось принять новые экономические условия страны. Часть промышленных предприятий закрылась из-за нерентабельности, часть переехала за границы города. После закрытия остались пустующие здания и территории. Судьба промышленных зон складывается по-разному, одни используются как городские центры искусства и дизайна. Здания на этих предприятиях оставляют в том виде, который они имели. Некоторым зданиям присвоен статус исторических памятников. Другие промышленные зоны превращают в бизнес-кварталы. На таких территориях либо оставляют старые здания, либо строят новые, но делают их похожими на старые. А третьи территории очищают от старых заводских сооружений и строят современные жилые комплексы. В этом фоторепортаже ИА REGNUM рассказывает о советских промышленных гигантах Москвы, ставших жилищными комплексами.

Завод «Каучук»

Строящийся жилищный комплекс «Садовые кварталы» в Хамовниках занимает территорию бывшего завода «Каучук». ЖК состоит из пяти кварталов, три из которых уже достроены. Фасад заводоуправления, спроектированный в 1915 году, сохранен и стал частью жилищного комплекса. Само здание завода снесено.

Сохраненный фасад здания завода 1915 года. Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сохраненный фасад здания завода 1915 года. Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Акционерное общество «Каучук» создано в 1897 году в Риге. Выпускало резиновые изделия, в том числе резиновые шины для велосипедов и автомобилей. Во время Первой мировой войны производство было перенесено в район Москвы Хамовники, подальше от фронта. После Октябрьской революции производство было национализировано. Имя предприятия сохранено — завод «Каучук». В наше время предприятие продолжает выпуск продукции, но в Очаково.

Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Благоустройство территории рядом с жилищным комплексом. Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Благоустройство территории рядом с жилищным комплексом. Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Котлован для искусственного озера. Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Жилищный комплекс «Садовые кварталы» на территории бывшего завода «Каучук». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Металлургический завод «Серп и Молот»

Бывшая территория завода «Серп и Молот» находится в районе Москвы Лефортово и занимает 58 га. С 2015 года на площади завода стартовали работы по возведению жилищного комплекса «Символ». Сносятся здания завода, возводятся новые кварталы. Сейчас сданы в эксплуатацию два квартала. К 2023 году планируется завершение строительства. Помимо жилищного комплекса, создана часть парка «Зеленая речка». В плане застройщиков построить Дом культуры и музыки.

Бывший электрофасонно-литейный цех. Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бывший электрофасонно-литейный цех. Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строящийся жилой квартал «Искренность» комплекса «Символ». Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Рабочий. Строящийся жилой квартал «Смелость» комплекса «Символ». Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цех горячей прокатки полос и листов. Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первая проходная завода «Серп и Молот». Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM 02 Первая проходная завода «Серп и Молот». Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Завод основан в 1883 году рядом с Рогожской заставой французским предпринимателем Юлием Гужоном. Завод получил имя «Товарищество Московского металлического завода» и выпускал сталь, изделия из стали и железа. После Октябрьской революции завод был национализирован и в 1923 году получил имя «Московский металлургический завод «Серп и Молот». В советское время завод был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. После 1991 года выплавка стали сокращалась, и в 2011 году завод остановился.

Жилой квартал «Свобода» комплекса «Символ». Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка фотографий. Жилой квартал «Свобода» комплекса «Символ». Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Арт-парк «Символ». Бывшая территория металлургического завода «Серп и Молот». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Инсталляция «Лабиринт сталеваров». Скульптура перенесена с заводской территории. Арт-парк «Символ». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Завод им. Лихачева «ЗИЛ»

Площадь бывшей территории завода ЗИЛ достигает 275 га. В 2013 году был принят план реконструкции территории. В том же году начался снос зданий завода и застройка. В северной части промзоны ЗИЛ строится жилищный комплекс «ЗИЛАРТ». К 2024 году планируется построить 29 жилых домов, 9 детских садов, 2 школы, музей современного искусства «Эрмитаж-Москва», магазины, кафе, рестораны, автомобильные дороги. В этой части возведен спортивный квартал «Парк Легенд», который занимает Ледовый дворец, комплекс водного спорта, музей хоккея. Создан ландшафтный парк «Тюфелева роща». Происходит благоустройство набережной.

Строящийся жилой комплекс «ЗИЛАРТ». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строящийся жилой комплекс «ЗИЛАРТ». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строящийся жилой комплекс «ЗИЛАРТ». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на Жилой квартал «Парк Легенд» через Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Отражение жилого квартала «Парк Легенд». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Музей хоккейной славы. Бывшее здание конторы завода АМО ЗИЛ. Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вторая проходная ЗИЛ. Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первый завод на этой территории был построен в 1915 году, получил название «Московский автомобильный завод» и выпускал автомобиль АМО. После национализации в 1918 году завод сначала использовался как авторемонтный, а после стал выпускать первые советские грузовики. С 1931 по 1956 год завод носил название «Завод имени Сталина ЗИС». После 1956 года получил имя «Завод имени Лихачева» в честь директора завода и организатора советской автомобильной промышленности в 30−40 гг. После 1991 года ЗИЛ продолжал выпуск грузовиков, но модели устарели. На базе производства завода собирались зарубежные автомобили. К 2013 году производство было остановлено. Дальнейшее производство ЗИЛ будет модернизировано либо на южной промзоне ЗИЛ, либо в Подмосковье.

Реконструируемая территория «ЗИЛ-Север». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заводоуправление АМО ЗИЛ. Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Реконструируемая территория «ЗИЛ-Север». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Стела «ЗиЛ». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Реконструируемая территория «ЗИЛ-Север». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Реконструируемая территория «ЗИЛ-Юг». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Реконструируемая территория «ЗИЛ-Юг». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

ТЭЦ ЗИЛ. Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк «Тюфелева роща». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Парк «Тюфелева роща». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Автомобильный Завод имени Ленинского Комсомола (АЗЛК). «Москвич»

Бывшая территория Автомобильного завода имени Ленинского Комсомола находится в районе Москвы Текстильщики. Завод основан в 1930 году. Имел названия: «Московский автомобильный завод имени КИМ (Коммунистический интернационал молодежи)»; «Московский завод малолитражных автомобилей (ЗМА, или МЗМА; Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК)», ОАО «Москвич». Выпускал легковые автомобили под маркой КИМ и «Москвич». В 2010 году завод был признан банкротом.

Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бывший музей истории АЗЛК. Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бывший музей истории АЗЛК. Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Бывший музей истории АЗЛК. Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Временный монумент работникам АЗЛК, погибшим в Великую Отечественную войну. Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 2010 году комплекс зданий бывшего завода «Москвич» преобразован в особую экономическую зону «Технополис Москва», в которой работают более 180 технологичных предприятий. В сферу разработок резидентов «Технополис Москва» входят: современные материалы и нанотехнологии, медицинские технологии, микроэлектроника, оптика и электронная аппаратура.

Бывший дом быта АЗЛК. Сейчас медицинский центр. Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бывшая поликлиника АЗЛК. Сейчас бизнес-центр. Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Недостроенный цех завода «Москвич» выкуплен в 1998 году компанией «Рено Россия». На этой территории собираются легковые автомобили.

Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московский завод «Рено». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Помимо «Технополис Москва» и «Рено», бывшие здания завода «Москвич» занимают медицинские центры, бизнес-центр, налоговая служба, гостиница, колледж, коммерческие фирмы.

Часовня Сергия Радонежского, построенная в честь возраждения завода в 1998 году. Территория бывшего Автомобильного завода. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Таблица благотворителей, пожертвовавших на строительство часовни Сергия Радонежского. Территория бывшего Автомобильного завода «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Армянский архитектурный памятник погибшим во время землетрясения в Армении в 1988 году. Территория бывшего Автомобильного завода «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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