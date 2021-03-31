Пекин, , 15:17 — REGNUM Китайская компания SAIC представила электромобиль премиум-класса под названием R Auto ES3. Об этом сообщается на сайте Whichcar.

Четырехдверный внедорожник будет выполнен в кузове купе. В качестве платформы модель получит новую «тележку» под названием R-TECH. Новая архитектура позволит заменять аккумулятор всего за две минуты. При этом сама батарея будет иметь двухстороннюю зарядку, а также облачное управление температурой.

Также ES33 получит мощные лидары, способные обнаружить объекты на расстоянии до 500 метров. Среди оборудования электрокара стоит отметить радары с 4D-изображениями. Они могут обнаруживать объекты размером с воробья на расстоянии до 140 метров.

Компания представила новинку 31 марта в онлайн-формате. Официальная премьера машины состоится на шанхайской автовыставке 19 апреля текущего года.

Напомним, в апреле 2021 года начнутся продажи электрифицированного седана под маркой IM (принадлежит компаниям Alibaba и SAIC). В базовой версии авто получит аккумулятор на 93 кВт-ч, а в топовой — на 115 кВт-ч.

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