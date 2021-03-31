Москва, , 15:14 — REGNUM Наиболее пострадавшими от кризиса 2020 года стали граждане с небольшими и непостоянными доходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ в феврале 2021 года число просроченных микрокредитов достигло очередного рекорда — 5,4 млн займов.

«Статистика роста количества просроченных микрозаймов в феврале отражает специфику текущего экономического кризиса и подчеркивает, что он еще далек от завершения, — сказал Ордов. — К услугам микрофинансовых организаций прибегают, как правило, в случае очень сильной нужды в небольших суммах денег на непродолжительный срок, так как ставки по подобным кредитам кусаются. Это чаще всего касается тех граждан, которым иногда не хватает денег до зарплаты, либо тем, кому банк уже давно и безнадежно отказывает».

Как подчеркнул Ордов, в условиях очень скромной прямой финансовой помощи со стороны государства наиболее пострадавшими от кризиса 2020 года стали граждане с небольшими и непостоянными доходами, что привело к нарастанию проблемных кредитов в микрофинансовых организациях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в 2020 году микрофинансовые организации (МФО) выдали займы на сумму 1,5 млрд рублей, что на 12% превышает показатель 2019 года.

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