Москва, , 15:14 — REGNUM Сегодня, 31 марта, подписано соглашение о регулировании социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на 2021−2023 годы. Подписи под документом поставили министр труда и социальной защиты Антон Котяков, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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В церемонии также приняли участие президент России Владимир Путин и заместитель председателя правительства, координатор Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Татьяна Голикова.

«Соглашение устанавливает на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на ближайшие три года», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу уже к концу 2021 года восстановить в России рынок труда до уровня 2019 года.

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