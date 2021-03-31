Рига, , 15:28 — REGNUM Власти Латвии закрыли доступ к сайтам, позволяющим смотреть российские телеканалы. Черный список таких сайтов опубликован на сайте латвийского Национального совета по электронным СМИ.

Ограничение коснулось сайтов ntv.ru, rus24. tv, teledays.net и других. Ранее Латвия объявила о прекращении доступа к сайту «RT на русском».

«Вслед за чередой заблокированных каналов на телевидении репрессии перекинулись в интернет-пространство. Теперь в Латвии не только заблокировали доступ к телеканалам RT, но и закрыли доступ к каналам RT в интернете», — сообщает «Sputnik Латвия».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Латвии запретили вещание семи телеканалов RT. В феврале 2021 года национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил ретрансляцию ещё 16 русскоязычных каналов.

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