Минск, , 15:11 — REGNUM В Белоруссии в парламент внесён законопроект, позволяющий признавать журналиста участником незаконной акции. Об этом 31 марта сообщил председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты законодательного органа республики Геннадий Давыдько.

«(Соответствующий) законопроект внесен в Палату представителей (нижняя палата парламента) он в работе, мы его изучаем», — сказал он.

Давыдько уточнил, что, согласно проекту документа «журналист, который участвует в несанкционированной акции — если идет вместе со всеми участниками незаконной акции и кричит лозунги, будет приравнен к участникам акции.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале страны ЕС продлили санкции в отношении белорусского руководства, включая президента страны Александра Лукашенко. Ограничения были введены после протестов в Белоруссии — «за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов». В ответ на это Лукашенко 30 марта также ввёл ограничения против этих стран.

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