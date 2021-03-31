Котельники, Московская область, , 15:12 — REGNUM В 2022 году в подмосковных Котельниках планируется открыть филиал «Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». Об этом 31 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

На данный получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта. Здание будет построено в микрорайоне Силикат, 41А.

Медицинское учреждение будет принимать как взрослых, так и детей. Планируется, что после ввода в эксплуатацию, центр сможет обслуживать до 360 посещений в смену.

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