Москва, , 15:10 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон о просветительской деятельности в Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Закон вызвал широкий общественный резонанс в научной среде.

Документ, в частности, обязывает вузы получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Закон закрепляет понятие «просветительская деятельность», дается определение. Запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила рамочный характер закона и указала на необходимость контроля за разработкой подзаконных актов.

«Давайте снимем тревоги и все сделаем корректно», — призвала Матвиенко.

Совфед намерен вести мониторинг практики применения новых норм.

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