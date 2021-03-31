Москва, 31 марта 2021, 15:10 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон о просветительской деятельности в Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Закон вызвал широкий общественный резонанс в научной среде.
Документ, в частности, обязывает вузы получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.
Закон закрепляет понятие «просветительская деятельность», дается определение. Запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила рамочный характер закона и указала на необходимость контроля за разработкой подзаконных актов.
«Давайте снимем тревоги и все сделаем корректно», — призвала Матвиенко.
Совфед намерен вести мониторинг практики применения новых норм.
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