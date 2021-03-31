Ижевск, , 15:09 — REGNUM В Удмуртии во втором квартале 2022 года планируется ввести в эксплуатацию два новых корпуса туберкулезного диспансера. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Взрослое отделение рассчитано на 100 коек, также здесь будет две операционных и шесть реанимационных коек. В этом же корпусе будет диагностическое отделение, оснащенное КТ (компьютерным томографом), рентгеном, эндоскопом, лабораторией. Кроме того, в этом корпусе будет отделение внебольничного туберкулеза и хирургия.

Детское отделение будет представлять собой поликлинику на 100 посещений в смену и стационар на 40 коек. Здесь тоже будут свое диагностическое отделение и лаборатория.

«На территории Республиканской клинической туберкулезной больницы также будет новый пищеблок, реконструируются здания котельной и прачечной», — отметили в штабе.

ИА REGNUM напоминает, ранее строительство было заморожено в связи с отсутствием необходимого объема финансирования. Однако в январе 2020 года распоряжением правительства РФ на строительство было выделено 934,5 млн рублей. Сумма соинансирования стройки из бюджета республики составляла 50 млн рублей. Тогда планировалось, что новые корпуса будут достроены осенью 2021 года.