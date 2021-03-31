Самара, , 15:12 — REGNUM Адвоката осудили за покушение на мошенничество в Самаре. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде установлено, что весной прошлого года обвиняемая адвокат коллегии адвокатов № 10 Ленинского района Самарской области обманом получила от женщины 350 тысяч рублей: она пообещала последней отдать деньги стражам порядка за заключение с сыном этой женщины, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков, досудебного соглашения о сотрудничестве. При этом обвиняемая не имела возможности выполнить данные обязательства.

Сообщается, что обвиняемую задержали после получения ей денег.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам покушения на мошенничество.

В результате суд приговорил ее к лишению свободы на один год в колонии общего режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали рост числа мошенничеств в интернете.