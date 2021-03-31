Симферополь, , 15:08 — REGNUM В Республике Крым от коронавируса привиты 70 123 человека, 47 587 тысяч уже получили вакцину дважды. Данные на брифинге 31 марта привела заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

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На данный момент в Республику Крым поступило в общей сложности 76 932 дозы вакцины, преимущественно «Спутник V».

«Вакцина, к сожалению, поступает небольшими партиями. Поэтому мы просим всех дождаться очереди. Сегодня работают 86 пунктов вакцинации и 33 выездные бригады. В случае большого поступления партии вакцины, количество пунктов вакцинации и мобильных бригад будет увеличено», — отметила Романовская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымчане неоднократно жаловались на невозможность получить вакцину даже при желании — для уже записавшихся переносились сроки вакцинации, люди жаловались на отсутствие вакцины при необходимости введения второго компонента.