Анкара, , 15:07 — REGNUM Первая леди Турции Эмине Эрдоган с большим энтузиазмом восприняла сувениры в виде батика и этнической сумки от посла Индонезии в Турции Лалу Мухаммада Икбала, сообщает Antara.

Посол Индонезии и его супруга посетили президентский дворец.

Эмине Эрдоган проявила большой интерес к этническим изделиям, особенно зная, что большинство мастеров — женщины.

Ранее посольство Индонезии в Анкаре разослало маски из батика ряду высокопоставленных официальных лиц в Турции, чтобы популяризировать батик и одновременно отметить 70-летие дипломатических отношений между Индонезией и Турцией в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийское государственное предприятие Pindad готово экспортировать пули в три страны.

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