Москва, , 15:07 — REGNUM Законопроект, предполагающий судебные запреты на преследование в интернете, разрабатывается в Госдуме.

Планируется, что с принятием новых норм судья будет на определенный срок запрещать преследователю контакты через мессенджеры, соцсети или в целом в интернете.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о разработке инициативы летом 2020 года заявил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»). Предусмотрен новый вид наказания — институт судебного запрета организатору травли общаться с преследуемой жертвой.