Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Вакцина от коронавируса компании Pfizer безопасна и высоко эффективна при вакцинации детей от 12 лет, сообщает со ссылкой на данные компании LBC.

Согласно предварительным результатам исследований, проведенных в США на добровольцах в возрасте от 12 до 15 лет, ни один из 2 тыс. 260 привитых не заразился впоследствии коронавирусом, тогда как в группе, получающей плацебо, таких случаев зарегистрировано 18.

Кроме того, как заявили в компании, испытания показали высокий уровень антител, борющихся с вирусом, среди детей в возрасте от 12 до 15 лет, — больший, чем у молодых людей. В том же, что касается побочных эффектов то, у детей наблюдались схожие последствия вакцинации, в основном боль, жар, озноб и усталость, особенно после второй дозы.