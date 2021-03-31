Курган, , 15:06 — REGNUM В курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) с 1 апреля 2021 года проводится реорганизация. Лор-отделение для детей переезжает в областную детскую больницу имени Красного Креста. Об этом сообщает главный врач медучреждения Вероника Евдокимова.

Это соответствует стандартам оказания медпомощи. В детской больнице есть профильные специалисты, подчеркнула главный врач БСМП.

Ранее в стационаре дети находились вместе со взрослыми пациентами, что было неудобно. Вероника Евдокимова отметила, что всем сотрудникам реорганизуемого отделения предложат остаться в БСМП, в других отделениях. Вакансии есть.