Москва, , 15:05 — REGNUM Национализация предприятий для сохранения занятости, возможна, но в случае неисполнения государственного оборонзаказ. Об этом сегодня, 31 марта, на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 — 2023 годы заявил президент РФ Владимир Путин.

«Да, такой инструмент возможен», — согласился глава государства.

Он уточнил, что «такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями».

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"Здесь вообще всё понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают», — добавил Путин, комментируя предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности.