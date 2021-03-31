Москва, 31 марта 2021, 15:05 — REGNUM Национализация предприятий для сохранения занятости, возможна, но в случае неисполнения государственного оборонзаказ. Об этом сегодня, 31 марта, на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 — 2023 годы заявил президент РФ Владимир Путин.
Он уточнил, что «такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями».
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