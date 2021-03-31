Нижний Новгород, , 15:05 — REGNUM Нижегородский областной суд признал главного специалиста отдела лицензирования регионального министерства здравоохранения виновным в получении взяток, пишут местные СМИ.

Судебный орган оставил в силе решение Канавинского районного суда, приговорившего Александра Сазанова к семи годам и шести месяцам лишения свободы с выплатой 1,5 млн рублей штрафа в пользу государства.

Отметим, что подсудимого обвиняют в том, что в период с 2014 по 2017 годы он получал от владельцев стоматологических клиник взятки в размере от 15 тысяч до 70 тысяч рублей за оформление медицинских лицензий.