Москва, , 15:05 — REGNUM Хотя подробный список общественных организаций, которые призвали президента Джо Байдена от огульных обвинений в адрес России и её президента перейти к конструктивному диалогу, в американских СМИ не приводится, можно отметить, что среди них есть немало организаций консервативной и социалистической направленности, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В США всего две политических партии, имеющих право принимать участие в выборах, общественных организаций в этой стране несравнимо больше.

Так, бывший посол США в России Майк Макфол (ныне находящийся под санкциями российского МИДа за русофобские высказывания и антироссийскую деятельность) несколько лет назад оценивал количество общественных организаций в Соединённых Штатах в 1,5 млн.

А ещё в XIX веке французский политик Алексис де Токвиль писал о феномене американской демократии: «Как только несколько человек в Соединённых Штатах приходят к какой-то идее, которую они хотят продвинуть, они начинают искать друг друга, и как только им удаётся наладить контакты между собой, они объединяются».

Вероятно, консерваторы, которые в большинстве своём поддерживали политику Дональда Трампа, пока он занимал пост президента США, считают, что при Байдене отношения США и России могут значительно ухудшиться по сравнению с тем, что было при Трампе.

То есть это означает вернуться к состоянию американо-советской «холодной войны», вот только сегодня у США практически нет шансов в ней победить, а шансы крупно проиграть очень высоки.

А социалисты полагают, видимо, что Байден делает недостаточно для восстановления испорченных при Трампе отношений не только с Россией, но ещё и с Китаем, который сегодня является значимым деловым партнёром России и одним из её важных политических союзников, и с Евросоюзом, в том числе с Германией, отношения с которой испортились из-за разногласий по вопросу о «Северном потоке — 2».

Байден, начавший президентство с обострения отношений с нашей страной, недооценивает роль России как глобального игрока, а не «региональной державы».

А его администрация недостаточно понимает, что отказ от восстановления нормальных отношений с Россией означает фактически отказ от нормализации отношений с теми странами и даже с целыми регионами, у которых с Россией имеется прочное торгово-экономическое и политическое партнёрство, что не может не беспокоить здравомыслящих американцев.

Без нормализации отношений с Россией США рискуют оказаться и в политической и даже в экономической самоизоляции, а с учётом возникших в период пандемии коронавируса ограничений на авиаперелёты и путешествия — даже за новым «железным занавесом».

Особенно если принять во внимание факт, что Китай уже запустил проект цифрового юаня, многие страны, в том числе Россия над этим работают, и более того, о запуске цифрового евро заговорили даже во всегда лояльном Соединённым Штатам Европейском центральном банке.

То есть первые звоночки разочарования во всемогуществе американского доллара уже появились. И если весь мир разочаруется в долларе (исключение может составить разве что Украина, но это неважно), могуществу Америки придёт конец.

Но, к сожалению, в США эти звоночки слышат и предвидят их последствия только здравомыслящие американцы, которых в нынешнем истеблишменте очень и очень немного.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 27 американских организаций призвали президента США Джо Байдена провести с российским лидером Владимиром Путиным конструктивные переговоры.

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