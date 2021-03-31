Бишкек, , 15:01 — REGNUM Россия предоставила Киргизии продовольственную помощь в виде 1084 тонн муки. Об этом сообщили сегодня, 31 марта, в российском посольстве.

Часть гуманитарного груза, а именно 474 тонны муки получат 1,8 тысячи малоимущих семей и 78 тысяч школьников в регионах республики.

Вторую часть — 610 тонн муки, которые доставили в город Ош, распределят среди 3,7 тысячи малоимущих семей, проживающих в южных регионах страны.

В российском диппредставительстве отмечают, что проект гуманитарной помощи Киргизии реализуется в рамках добровольного целевого взноса России в размере $9 млн (681 млн рублей) в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020 — 2021 годы.

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