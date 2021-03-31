Пекин, , 15:16 — REGNUM Заявление британской медиакорпорации ВВС о том, что ее журналисту Джону Садворту пришлось покинуть Пекин после критики со стороны властей Китая, не соответствуют действительности. Об этом 31 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД Хуа Чуньин, комментируя соответствующее заявление ВВС.

По словам официального представителя китайского МИД, Джон Садворт покинул материковый Китай в то время, когда власти страны рассматривали вопрос о продлении его аккредитации и не сообщил им, из-за чего он принял решение об отъезде.

«Он не попрощался, а также не выполнил необходимые процедуры для завершения своей работы здесь. Я слышала, что некоторые лица и компании в Синьцзяне планируют подать в суд на Джона Садворта. Полагаю, что эти люди хотят защитить свои права и интересы юридическими средствами. Однако это никак не связано с правительством Китая. Мы никогда не угрожали ему», — заявила она.

Также Чуньин подчеркнула, что если Садворт был объективным и честным в своих репортажах, то ему нужно было принять участие в судебном разбирательстве.

«Если у него есть доказательства получения угроз, то ему надо было обратиться в полицию. Почему он решил бежать?», — добавила дипломат.

Кроме этого, она отметила, что британская медиакорпорация всегда придерживалась в своих материалах о Китае «необъективной позиции».

«Особенно это касается Гонконга, эпидемии и Синьцзяна. Было много необъективных репортажей, которые были негативно встречены жителями Китая. Надеемся, что BBC будет уважать позицию Китая, прекратит очернять страну и начнет объективно и честно отражать ситуацию в КНР», — уточнила Чуньин.

Отметим, ранее британская медиакорпорация ВВС сообщила, что ее журналист Джон Садворт покинул Пекин и уехал на Тайвань из-за того, что власти КНР выступили с критикой его профессиональной деятельности.