Люберцы, Московская область, , 15:04 — REGNUM С 1 апреля в Подмосковье начнут работу четыре новых детских сада. Об этом 31 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Три дошкольных учреждения будут открыты в Люберцах, еще один — в Химках. Каждый из них будет рассчитан на 250 мест.

«Всего в этом году мы планируем открыть 27 мини-садов. Все помещения комфортные и современные, ведь ребята будут проводить там много времени. Мини-сады ничем не отличаются от обычных», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

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