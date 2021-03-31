Ставрополь, , 14:58 — REGNUM Депутат Думы Ставропольского края Владимир Дорошенко будет временно отстранен от членства в партии «Единая Россия» после предъявления ему официального обвинения. Такой порядок предусмотрен в политическом объединении. Об этом сообщила 31 марта пресс-служба регионального отделения партии.

«В «Единой России» предусмотрен порядок — при предъявлении официального обвинения в совершении преступления членство в партии автоматически приостанавливается до решения суда», — говорится в сообщении руководителя регионального исполкома «Единой России» в Ставропольском крае Дмитрия Шуваева.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Дорошенко был задержан 29 марта по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Он является самым молодым депутатом Ставропольской Думы — ему 26 лет. В краевом парламенте он входил в комитеты по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ и по социальной политике и здравоохранению.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат думы Ставрополья арестован за взятку