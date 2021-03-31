Рим, , 15:02 — REGNUM Военнослужащий ВМС Италии, задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России, передавал российскому дипломату документы о системах коммуникации. Такова версия итальянского следствия, сообщает 31 марта агентство ANSA.

Источники агентства уточняют, что за секретные документы военнослужащий получил €5 тыс. Будучи сотрудником Генштаба минобороны Италии, он обладал доступом к конфиденциальным данным и передавал их сотруднику военного атташата посольства РФ.

Этого итальянского гражданина обвиняют в политическом и военном шпионаже, а также в раскрытии секретных сведений. В формальном расследовании, открытом прокуратурой Рима, фигурирует он и российский гражданин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее объявил о высылке двух российских дипломатов, якобы замешанных в шпионаже.

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